Американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая третью строчку мирового рейтинга, уверенно преодолела второй раунд турнира в Ухане (Китай). Она разгромила японку Моюку Утидзиму со счетом 6:1, 6:0.

Кори Гауфф globallookpress.com

Матч длился всего 50 минут. Гауфф подала пять эйсов, реализовала пять из восьми брейк-пойнтов и не допустила ни одной двойной ошибки.

Утидзима не смогла выполнить ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку.

В третьем круге Гауфф встретится с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Сорана Кырстя (Румыния).