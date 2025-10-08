Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прошла во второй раунд турнира в Ухане после того, как ее соперница Элизе Мертенс не вышла на матч. Вероятно, это произошло из-за проблем со здоровьем.

Белинда Бенчич globallookpress.com

В третьем круге Бенчич встретится с Игой Свентек, второй ракеткой мира. Ранее полька в матче второго круга уверенно переиграла чешскую теннисистку Мари Боузкову — 6:1, 6:1. Польская спортсменка отметилась тремя эйсами, двумя двойными ошибками и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

На данный момент Бенчич занимает 15-е место в рейтинге WTA.