Синнер: Рад, что смог показать такое выступление против Чилича

Первая ракетка мира итальянецпрокомментировал свою победу над хорватом(6:2, 6:2) в матче

«В первых кругах вы пытаетесь играть предельно сосредоточенно, вы должны найти свой ритм и темп с оглядкой на особенности корта. Я старался как можно лучше подготовиться, приехал сюда заранее, чтобы привыкнуть к условиям.

Рад, что смог показать такое выступление против Чилича — первоклассного игрока. Много думаю о подаче прямо сейчас, иногда я немного медлителен, но надеюсь, что она станет более автоматизированной. Я стараюсь хорошо комбинировать удары и переключаться, но все так делают. Рад, что могу работать и что у меня отличная команда, мы продолжаем бороться», — сказал Синнер в интервью на корте.