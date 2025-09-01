ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Кузнецова прокомментировала расставание Медведева с тренером

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Светлана Кузнецова ATP Даниил Медведев
    Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказала свое мнение по поводу расставания Даниила Медведева с французским тренером Жилем Сервара, с которым он сотрудничал много лет.

    Светлана Кузнецова
    Светлана Кузнецова

    Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира отреагировала на новость о завершении сотрудничества российского теннисиста
    «Ну что ж, всё хорошее и не очень подходит к концу. Конечно, интересно узнать подробности, но вряд ли это сейчас возможно — только спустя время.

    Но явно Даня хочет что-то изменить и добавить нового воздуха в команду. Ребята прошли громадный, замечательный путь вместе — браво! Дане, конечно же, успехов и хороших тренеров в дальнейшем», — написала Кузнецова в соцсетях.

