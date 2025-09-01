Кузнецова прокомментировала расставание Медведева с тренером

Экс-вторая ракетка миравысказала свое мнение по поводу расставанияс французским тренером, с которым он сотрудничал много лет.

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира отреагировала на новость о завершении сотрудничества российского теннисиста

«Ну что ж, всё хорошее и не очень подходит к концу. Конечно, интересно узнать подробности, но вряд ли это сейчас возможно — только спустя время.

Но явно Даня хочет что-то изменить и добавить нового воздуха в команду. Ребята прошли громадный, замечательный путь вместе — браво! Дане, конечно же, успехов и хороших тренеров в дальнейшем», — написала Кузнецова в соцсетях.

Медведев принял решение поменять тренера после вылета в первом круге US Open — 2025. С российским теннисистом он работал с 2007 года.