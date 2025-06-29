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    Бублик рассказал о дополнительной мотивации в матчах с россиянами

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Бублик
    Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о мотивации во время матчей с российскими спортсменами.

    Александр Бублик
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    Александр Бублик

    «Думаю, что да, конечно, всё-таки я с ними вырос, прошёл весь теннисный путь от самого начала. Грубо говоря, Даня был первым в мире, ребята были все в десятке, я был семнадцатым, то есть это такой путь длиной в жизнь, наверное. Конечно же, когда ты играешь с ними, в любом случае какие-то воспоминания есть, желание обыграть кого-то, например, я никогда не обыгрывал Карена, никогда не обыгрывал Даню. Мы с Кареном играли всего один раз до этого, с Даней вот была такая тяжёлая личка.

    Поэтому да, конечно, для России, для Казахстана, для всего постсоветского пространства эти матчи вызывают больший интерес, когда встречаются два соотечественника. Или, допустим, в случае меня, я перешёл, но всё равно я русский человек, вырос с ними. Поэтому, наверное, такие матчи подогревают больше интереса», — сказал Бублик в интервью на YouTube-канале First & Red.

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