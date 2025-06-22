Маркета Вондроушова завоевала титул на турнире WTA-500 в Берлине

Чешская теннисистка, занимающая 164-е место в мировом рейтинге, завоевала титул на турнире WTA-500 в Берлине.

В финале она одолела китаянку Ван Синьюй (49-я ракетка мира) со счетом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 18 минут.

Вондроушова отметилась шестью эйсами, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. Ее соперница сделала три эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Для 25-летней Вондроушовой этот титул стал третьим в профессиональной карьере и первым в сезоне-2025. Предыдущую победу на турнире WTA она одержала на Уимблдоне в 2023 году.