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    Маркета Вондроушова завоевала титул на турнире WTA-500 в Берлине

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Маркета Вондроушова Ван Синьюй
    Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, занимающая 164-е место в мировом рейтинге, завоевала титул на турнире WTA-500 в Берлине.

    Маркета Вондроушова
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    Маркета Вондроушова

    В финале она одолела китаянку Ван Синьюй (49-я ракетка мира) со счетом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 18 минут.

    Вондроушова отметилась шестью эйсами, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. Ее соперница сделала три эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

    Для 25-летней Вондроушовой этот титул стал третьим в профессиональной карьере и первым в сезоне-2025. Предыдущую победу на турнире WTA она одержала на Уимблдоне в 2023 году.

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