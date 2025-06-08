Селиваненко — о финале «Ролан Гаррос»: Карлос и Янник показали высочайший уровень игры и духа

Член комитета Международного зала теннисной славывысказался о победенадв финале «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 5 часов 31 минуту и завершилась со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу Алькараса.

«Фантастический драматичный финал, который уже вошёл в историю. Феноменальный уровень тенниса на сверхскоростях. Карлос и Янник показали высочайший уровень игры и духа. Один из самых красивых финалов Ролан Гаррос», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

22-летний Алькарас выиграл пятый турнир «Большого шлема» и второй «Ролан Гаррос» в карьере.