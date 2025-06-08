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    Селиваненко — о финале «Ролан Гаррос»: Карлос и Янник показали высочайший уровень игры и духа

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Карлос Алькарас Янник Синнер
    Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о победе Карлоса Алькараса над Янником Синнером в финале «Ролан Гаррос».

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Встреча продолжалась 5 часов 31 минуту и завершилась со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу Алькараса.

    «Фантастический драматичный финал, который уже вошёл в историю. Феноменальный уровень тенниса на сверхскоростях. Карлос и Янник показали высочайший уровень игры и духа. Один из самых красивых финалов Ролан Гаррос», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

    22-летний Алькарас выиграл пятый турнир «Большого шлема» и второй «Ролан Гаррос» в карьере.

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