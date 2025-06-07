Алькарас: Получаю удовольствие каждый раз, когда играю против Синнера и Джоковича

Карлос Алькарас Фото: globallookpress.com
«Я получаю удовольствие каждый раз, когда играю против них, потому что мне нравится эта борьба. Знаете, чаще всего это похоже на мучения, потому что они доводят тебя до предела. В то же время мне нравится, что эти матчи дают мне обратную связь насчёт того, как я могу стать лучше, лучшим игроком. Думаю, это важно и прекрасно. Независимо от того, выиграю я или нет, это даёт много цифр к размышлению. Это даёт мне обратную связь», — сказал Алькарас на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
Ранее Янник Синнер победил Новака Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос» (6:4, 7:5, 7:6 (7:3)) и вышел в финал турнира, где сыграет с Карлосом Алькарасом.