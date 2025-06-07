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    Алькарас: Получаю удовольствие каждый раз, когда играю против Синнера и Джоковича

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Новак Джокович  Ролан Гаррос
    Испанец Карлос Алькарас отметил, что делает его очные матчи с итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем особенными.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Я получаю удовольствие каждый раз, когда играю против них, потому что мне нравится эта борьба. Знаете, чаще всего это похоже на мучения, потому что они доводят тебя до предела. В то же время мне нравится, что эти матчи дают мне обратную связь насчёт того, как я могу стать лучше, лучшим игроком. Думаю, это важно и прекрасно. Независимо от того, выиграю я или нет, это даёт много цифр к размышлению. Это даёт мне обратную связь», — сказал Алькарас на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

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    Ранее Янник Синнер победил Новака Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос» (6:4, 7:5, 7:6 (7:3)) и вышел в финал турнира, где сыграет с Карлосом Алькарасом.

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