Алькарас: Получаю удовольствие каждый раз, когда играю против Синнера и Джоковича

Испанецотметил, что делает его очные матчи с итальянцеми сербомособенными.

«Я получаю удовольствие каждый раз, когда играю против них, потому что мне нравится эта борьба. Знаете, чаще всего это похоже на мучения, потому что они доводят тебя до предела. В то же время мне нравится, что эти матчи дают мне обратную связь насчёт того, как я могу стать лучше, лучшим игроком. Думаю, это важно и прекрасно. Независимо от того, выиграю я или нет, это даёт много цифр к размышлению. Это даёт мне обратную связь», — сказал Алькарас на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Прогнозы на теннис

Ранее Янник Синнер победил Новака Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос» (6:4, 7:5, 7:6 (7:3)) и вышел в финал турнира, где сыграет с Карлосом Алькарасом.