Янчук: Андреева спосообна повторить прошлогодний успех и дойти до полуфинала

Заслуженный тренер Россииподелился мнением о шансахпобедитьв 4-м круге «Ролан Гаррос».

«Если Касаткина сыграет уверенно, если эффект молодой восходящей звезды на ней не скажется, она может выиграть. Но я больше склоняюсь к победе Мирры. Она прибавила в уверенности, а в классе она точно не уступает. Объективно у нее есть преимущество. Разве что может оробеть — как-никак Дарья была для нее звездой.

Думаю, Мирра сопернику переиграет, шансы 60 на 40 в ее пользу. Андреева спосообна повторить прошлогодний успех и дойти до полуфинала. Теперь у нее есть психологическое преимущество. Но надо остерегаться таких соперниц как Путинцева в предыдущем круге. Пусть в этом случае Мирре удалось доказать превосходство, люди на втором плане всегда будут играть максимально яростно против нее», — сказал Янчук «ВсеПроСпорт».

Встреча четвертьфинала «Ролан Гаррос» между Миррой Андреевой и Дарьей Касаткиной состоится завтра, 2-го июня в 12:00 мск.