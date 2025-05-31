ПерерывПСЖ — ИнтерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«ПСЖ» — «Интер». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:47
    • «Ахмат» обыграл «Урал» и остался в РПЛ
  • 19:08
    • «Сочи» обыграл «Пари НН» и вернулся в российскую Премьер-лигу
  • 21:59
    • Николич признан лучшим тренером Кубка России сезона 2024/2025
  • 19:33
    • Фабиан Бальбуэна покинул московское «Динамо»
  • 17:00
    • «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в матче за бронзу
    Все новости спорта

    Синнер назвал Рублева «невероятным игроком»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Андрей Рублёв Ролан Гаррос
    Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился мыслями перед встречей четвертого круга «Ролан Гаррос» против россиянина Андрея Рублева.

    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев

    «Многое зависит от соперника. Я не контролирую все, но стараюсь как можно больше. Сегодня утром, я понял, что очень хорошо чувствую мяч, но, опять же, условия могут меняться. Все может очень быстро меняться, мы видели это в Риме.

    Никто мне не верил, но за полчаса я проиграл первый сет со счетом 6:1. Так что мне нужно быть очень осторожным. Андрей невероятный игрок, мне нужно сосредоточиться. Он отдохнул. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует слова Синнера Punto de Break.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» на опыте заберет «ушастого»
  • «ПСЖ» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Интер» уверенно расправится с парижанами
  • ПСЖ — «Интер». Прогноз и ставки
  • 7.00
    •
  • Кто выиграет Кубок России?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 1 июня
  • Завтра в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Крузейро — Палмейрас Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Самсонова — Чжэн
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сеара — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коринтианс — Витория
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры