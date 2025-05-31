Синнер назвал Рублева «невероятным игроком»

Первая ракетка мира итальянецподелился мыслями перед встречей четвертого круга «Ролан Гаррос» против россиянина

«Многое зависит от соперника. Я не контролирую все, но стараюсь как можно больше. Сегодня утром, я понял, что очень хорошо чувствую мяч, но, опять же, условия могут меняться. Все может очень быстро меняться, мы видели это в Риме.

Никто мне не верил, но за полчаса я проиграл первый сет со счетом 6:1. Так что мне нужно быть очень осторожным. Андрей невероятный игрок, мне нужно сосредоточиться. Он отдохнул. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует слова Синнера Punto de Break.