ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Исторический триумф «Краснодара», испорченный праздник «Зенита» и катастрофа «Факела». Итоги сезона РПЛ
  • 16:50
    • Кудерметова разгромила Крейчикову и сыграет с Александровой на «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Зверев стал участником третьего круга «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Александр Зверев
    Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл у Йеспера де Йонга из Нидерландов во втором круге «Ролан Гаррос».

    Александр Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев

    Встреча продолжалась 2 часа 58 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:2, 6:3 в пользу Зверева.

    Зверев реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 возможных, выполнил восемь подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Де Йонгу удалось выполнить четыре эйса, он реализовал два брейк-пойнта из девяти возможных и допустил две двойные ошибки.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В следующем круге Зверев сыграет с сильнейшим в игре между итальянцами Флавио Коболли и Маттео Арнальди.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев снова придумает себе проблемы?
  • Рублев — Уолтон. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Джокович дожмет Муте только в пятом сете?
  • Муте — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Удержится ли «Реймс» в Лиге 1?
  • «Реймс» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реймс — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Антальяспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Касымпаша — Гёзтепе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Тобол — Атырау
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Джиганте
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Елимай — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры