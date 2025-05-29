Зверев стал участником третьего круга «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисиствыиграл уиз Нидерландов во втором круге «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа 58 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:2, 6:3 в пользу Зверева.

Зверев реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 возможных, выполнил восемь подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Де Йонгу удалось выполнить четыре эйса, он реализовал два брейк-пойнта из девяти возможных и допустил две двойные ошибки.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В следующем круге Зверев сыграет с сильнейшим в игре между итальянцами Флавио Коболли и Маттео Арнальди.