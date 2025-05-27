Джокович отреагировал на свой успех на турнире в Женеве

Сербский теннисиствысказался о своей победе на турнире в Женеве.

В финале соревнований уроженец Белграда одолел поляка Хуберта Хуркача со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) и завоевал 100-й титул ATP в карьере.

«Мне нужны были победы, особенно на этом покрытии. С первых турниров играть на грунте для меня не совсем естественно. Я из тех теннисистов, которым нужно провести несколько встреч перед подобными турнирами. Именно поэтому я поехал в Женеву», — приводит пресс-служба Открытого чемпионата Франции слова Джоковича.

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Напомним, в первом раунде «Ролан Гаррос» Новак Джокович сыграет против американца Маккензи Макдональда.