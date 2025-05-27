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    Джокович отреагировал на свой успех на турнире в Женеве

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Хуберт Хуркач
    Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей победе на турнире в Женеве.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В финале соревнований уроженец Белграда одолел поляка Хуберта Хуркача со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) и завоевал 100-й титул ATP в карьере.

    «Мне нужны были победы, особенно на этом покрытии. С первых турниров играть на грунте для меня не совсем естественно. Я из тех теннисистов, которым нужно провести несколько встреч перед подобными турнирами. Именно поэтому я поехал в Женеву», — приводит пресс-служба Открытого чемпионата Франции слова Джоковича.

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    Напомним, в первом раунде «Ролан Гаррос» Новак Джокович сыграет против американца Маккензи Макдональда.

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