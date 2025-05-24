Алькарас: Приятно вернуться в Париж

Вторая ракетка мира испанецвысказался о своем настрое в преддверии Открытого чемпионата Франции-2025 по теннису.

«Приятно вернуться сюда, в Париж, на "Ролан Гаррос". Эти ощущения напоминают мне о прошлом сезоне. Я снова живу теми чувствами, которые были у меня в прошлом году.

Я просто стараюсь подготовиться к старту как можно скорее, чтобы начать турнир на высоком уровне», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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Алькарас — действующий чемпион Открытого чемпионата Франции. В первом круге соревнований он встретится с Джулио Цеппьери из Италии.

До этого Алькарас выиграл грунтовой «Мастерс» в Риме (Италия).