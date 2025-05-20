Зверев: Не знаю, кому пришла в голову идея поставить Гамбург за день до «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисистподверг критике календарное планирование ATP-тура, в частности, турнира в Гамбурге (Германия).

«Я люблю играть в Гамбурге. Хотел бы я играть там каждый год. Я просто не знаю, кому пришла в голову идея поставить Гамбург за день до "Ролан Гаррос". Насколько это глупо? Не знаю, кому пришла в голову такая идея.

Ни один топ-игрок и тот, кто хочет выиграть "Ролан Гаррос", не может играть финале в Гамбурге в субботу, а затем выходить на первый круг Открытого чемпионата Франции в понедельник», — приводит слова Зверева TennisUpToDate.

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Сейчас Александр Зверев является второй ракеткой мира.