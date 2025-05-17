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    Синнер поделился ожиданиями от матча с Алькарасом в финале турнира в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Карлос Алькарас Томми Пол
    Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над Томми Полом в полуфинале турнира в Риме и предстоящем финале с Карлосом Алькарасом.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Когда я согрелся в туннеле, мне было немного холодно, но не так сильно. Сегодня вечером я выиграл больше сердцем, стоя там, находя решение моментов, против Рууда я выиграл головой. Каждая игра отличается, я хочу совместить это в воскресенье, чтобы играть на хорошем уровне. Если я не смогу это сделать против такого игрока, как Алькарас, у меня будет плохой конец.

    Мы два совершенно разных игрока, обычно уровень между нами очень высок, мы заставляем себя делать то, чего не делаем в обычных матчах. Однако это другой уровень, я нахожусь в ситуации, в которой никогда раньше не был, просто хочу посмотреть, где я нахожусь. Но наши матчи дают нам что-то, как положительное, так и отрицательное, потому что мы молоды, мы играем в хороший теннис… много чего. У нас обоих были трудные времена, но он выигрывал в последних матчах между нами», — приводит слова Синнера Eurosport.it.

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    Противостояние Алькараса и Синнера состоится в воскресенье, 18 мая.

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