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    Рууд: Сейчас очень важный период сезона для меня

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд отметил, как он оценивает свой грунтовый сезон-2025.

    Каспер Рууд
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    Каспер Рууд

    «До старта Мадрида я бы сказал вам, что ещё не играл в лучший теннис в своей карьере. И сейчас скажу то же самое. Да, Мадрид был потрясающим турниром и я победил на нём, но чувствую, что могу играть ещё лучше. Безусловно, хорошо, что я начал побеждать на грунте. С прошлогоднего "Ролан Гаррос" у меня был довольно трудный отрезок и было не так много побед.

    Сейчас очень важный период сезона для меня, и надеюсь, что смогу неплохо пройти эти последние несколько дней в Риме и последние недели грунта перед тем, как мы перейдём на траву», — приводит слова Рууда Tennis Up To Date.

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    Ранее Рууд вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет против итальянца Янника Синнера. Встреча состоится 15 мая.

    Рууд сейчас является 7-й ракеткой мира.

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