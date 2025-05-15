Рууд: Сейчас очень важный период сезона для меня

Норвежецотметил, как он оценивает свой грунтовый сезон-2025.

«До старта Мадрида я бы сказал вам, что ещё не играл в лучший теннис в своей карьере. И сейчас скажу то же самое. Да, Мадрид был потрясающим турниром и я победил на нём, но чувствую, что могу играть ещё лучше. Безусловно, хорошо, что я начал побеждать на грунте. С прошлогоднего "Ролан Гаррос" у меня был довольно трудный отрезок и было не так много побед.

Сейчас очень важный период сезона для меня, и надеюсь, что смогу неплохо пройти эти последние несколько дней в Риме и последние недели грунта перед тем, как мы перейдём на траву», — приводит слова Рууда Tennis Up To Date.

Прогнозы на теннис

Ранее Рууд вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет против итальянца Янника Синнера. Встреча состоится 15 мая.

Рууд сейчас является 7-й ракеткой мира.