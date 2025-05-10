Андрей Рублев проиграл Марожану в матче второго круга в Риме

На грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме завершился матч второго круга, в котором 17-я ракетка мирауступил венгерскому теннисисту

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась победой Марожана со счётом 7:5, 4:6, 6:3. В ходе матча Рублев сделал 5 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9.

Марожан сделал 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 18 брейк-пойнтов. Для венгра это уже шестая победа на грунте в сезоне, а Рублёв продолжает испытывать трудности на этом покрытии, имея отрицательный баланс побед и поражений в текущем году.

В следующем раунде Марожан встретится с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Маттео Джиганте (Италия).