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    Дмитрий Рыбчинский«Оренбург» — «Химки». Онлайн, прямая трансляция
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    Андрей Рублев проиграл Марожану в матче второго круга в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв ATP
    На грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме завершился матч второго круга, в котором 17-я ракетка мира Андрей Рублев уступил венгерскому теннисисту Фабиану Марожану.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась победой Марожана со счётом 7:5, 4:6, 6:3. В ходе матча Рублев сделал 5 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9.

    Марожан сделал 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 18 брейк-пойнтов. Для венгра это уже шестая победа на грунте в сезоне, а Рублёв продолжает испытывать трудности на этом покрытии, имея отрицательный баланс побед и поражений в текущем году.

    В следующем раунде Марожан встретится с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Маттео Джиганте (Италия).

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