Синнер: Мне приятно вернуться на корт

Первая ракетка мира итальянецрассказал, чего ждет от «Мастерса» в Риме.

Для Синнера это будет первый турнир после завершения трехмесячной дисквалификации.

«У меня очень заниженные ожидания от этого турнира, если говорить о результатах. Мне не хватает информации о том, на каком уровне я сейчас нахожусь. Это придет со временем. После первого матча у меня появится определенное понимание.

Когда снова оказываешься в центре внимания — это очень странное чувство. Но мне приятно вернуться на корт, мы с командой очень счастливы», — цитирует Синнера пресс-служба ATP.

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Во втором круге турнира в Риме Синнер сыграет с победителем матча между Мариано Навоне из Аргентины и итальянцем Федерико Чиной.