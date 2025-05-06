Синнер: Мне приятно вернуться на корт

Янник Синнер Фото: globallookpress.com
Для Синнера это будет первый турнир после завершения трехмесячной дисквалификации.
«У меня очень заниженные ожидания от этого турнира, если говорить о результатах. Мне не хватает информации о том, на каком уровне я сейчас нахожусь. Это придет со временем. После первого матча у меня появится определенное понимание.
Когда снова оказываешься в центре внимания — это очень странное чувство. Но мне приятно вернуться на корт, мы с командой очень счастливы», — цитирует Синнера пресс-служба ATP.
Во втором круге турнира в Риме Синнер сыграет с победителем матча между Мариано Навоне из Аргентины и итальянцем Федерико Чиной.