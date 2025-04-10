2-й таймЛион — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Расмус Хейлунн«Лион» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
    Все новости спорта

    Медведев поделился мыслями о возвращении в топ-10 мирового рейтинга

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Чемпион US Open-2021, 11-я ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свое возвращение в топ-10 мирового рейтинга по итогам выступления на турнире «Мастерс» в Монте-Карло.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Значимо ли для меня возвращение в десятку сильнейших? Если честно, вообще нет. Может быть, только для посева на некоторых турнирах. В Мадриде, по идее, это не так важно, потому что там 32 сеяных. Но все равно, чтобы не попасть на Алькараса до четвертьфинала, что-нибудь такое. Это, конечно, всегда важно.

    Но, скажем так, для меня всегда рейтинг от начала года поважнее, от начала года я, по-моему, не в топ-10, поэтому надо набирать этот рейтинг скорее», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

    На турнире в Монте-Карло россиянин дошел до третьего круга, где проиграл в двух сетах (2:6, 2:6) австралийцу Алексу де Минору.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гости найдут способ забить
  • «Спартак» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Обойдет ли «Валенсия» «Севилью»?
  • «Валенсия» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Уровень остроты в Ярославле снизится к минимуму
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Димитров — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Музетти — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры