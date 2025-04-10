Медведев поделился мыслями о возвращении в топ-10 мирового рейтинга

Чемпион US Open-2021, 11-я ракетка мирапрокомментировал свое возвращение в топ-10 мирового рейтинга по итогам выступления на турнире «Мастерс» в Монте-Карло.

«Значимо ли для меня возвращение в десятку сильнейших? Если честно, вообще нет. Может быть, только для посева на некоторых турнирах. В Мадриде, по идее, это не так важно, потому что там 32 сеяных. Но все равно, чтобы не попасть на Алькараса до четвертьфинала, что-нибудь такое. Это, конечно, всегда важно.

Но, скажем так, для меня всегда рейтинг от начала года поважнее, от начала года я, по-моему, не в топ-10, поэтому надо набирать этот рейтинг скорее», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

На турнире в Монте-Карло россиянин дошел до третьего круга, где проиграл в двух сетах (2:6, 2:6) австралийцу Алексу де Минору.