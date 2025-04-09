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    Табило: Матч с Джоковичем был нереальным

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Чилиец Алехандро Табило прокомментировал победу над Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

    Алехандро Табило
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    Алехандро Табило

    «Это был тяжёлый год. Так что немного нервничал. Пытался вспомнить, что у меня получалось в последних матчах. Слава богу, сегодня я хорошо подавал. Это очень помогло мне перестроить игру после первой встречи.

    Я думаю, это был нереальный матч. Ранее меня настигли трудные времена… личные. Но мы пытались с этим справиться. Матч за матчем становился немного свободнее. Так счастлив сейчас, что чувствую себя лучше», — сказал Табило в интервью на корте.

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    В третьем круге Табило сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Валентин Вашеро (Монако).

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