Табило: Матч с Джоковичем был нереальным

Чилиецпрокомментировал победу надво втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

«Это был тяжёлый год. Так что немного нервничал. Пытался вспомнить, что у меня получалось в последних матчах. Слава богу, сегодня я хорошо подавал. Это очень помогло мне перестроить игру после первой встречи.

Я думаю, это был нереальный матч. Ранее меня настигли трудные времена… личные. Но мы пытались с этим справиться. Матч за матчем становился немного свободнее. Так счастлив сейчас, что чувствую себя лучше», — сказал Табило в интервью на корте.

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В третьем круге Табило сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Валентин Вашеро (Монако).