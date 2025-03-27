Чесноков: Не могу сказать, что Медведев совсем плох, но это уровень в лучшем случае игрока из топ-40

Известный в прошлом теннисиствысказался о текущей форме россиянина

«Сейчас Даниил играет неубедительно, с такой игрой будет непросто вернуться в первую десятку. Не могу сказать, что он совсем плох, но это уровень в лучшем случае игрока из топ-40, против лучших теннисистов он бороться на равных пока не готов.

Сложно сказать, сколько этот спад может продлиться, может быть, на грунте он сможет что-то показать, но пока в это с трудом верится», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Напомним, что по итогам этой недели Медведев впервые за долгое время выпадет из топ-10 мирового рейтинга.