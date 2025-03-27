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    Чесноков: Не могу сказать, что Медведев совсем плох, но это уровень в лучшем случае игрока из топ-40

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков высказался о текущей форме россиянина Даниила Медведева.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Сейчас Даниил играет неубедительно, с такой игрой будет непросто вернуться в первую десятку. Не могу сказать, что он совсем плох, но это уровень в лучшем случае игрока из топ-40, против лучших теннисистов он бороться на равных пока не готов.

    Сложно сказать, сколько этот спад может продлиться, может быть, на грунте он сможет что-то показать, но пока в это с трудом верится», — цитирует Чеснокова ТАСС.

    Напомним, что по итогам этой недели Медведев впервые за долгое время выпадет из топ-10 мирового рейтинга.

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