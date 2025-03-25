Свентек вышла в полуфинал турнира в Майами

Вторая ракетка мира полькапробилась в 1/4 финала турнира в Майами.

В матче третьего круга Свентек одолела украинку Элину Свитолину со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Спортсменки провели на корте чуть больше двух часов.

Свентек выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

У Свитолиной три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем круге Свентек сразится с филиппинкой Александрой Эалой.

Прогнозы на теннис

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. В 2024 году соревнования выиграла американка Даниэль Коллинз.