Свентек вышла в полуфинал турнира в Майами

Ига Свентек Фото: globallookpress.com
В матче третьего круга Свентек одолела украинку Элину Свитолину со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Спортсменки провели на корте чуть больше двух часов.
Свентек выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.
У Свитолиной три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
В следующем круге Свентек сразится с филиппинкой Александрой Эалой.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. В 2024 году соревнования выиграла американка Даниэль Коллинз.