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    Свентек вышла в полуфинал турнира в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек Элина Свитолина
    Вторая ракетка мира полька Ига Свентек пробилась в 1/4 финала турнира в Майами.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    В матче третьего круга Свентек одолела украинку Элину Свитолину со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Спортсменки провели на корте чуть больше двух часов.

    Свентек выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

    У Свитолиной три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

    В следующем круге Свентек сразится с филиппинкой Александрой Эалой.

    Прогнозы на теннис

    Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. В 2024 году соревнования выиграла американка Даниэль Коллинз.

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