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    Джокович: За Фонсекой и Меншиком интересно наблюдать

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал прогресс бразильца Жоао Фонсеки. Также уроженец Белграда похвалил чеха Якуба Меншика и представителя США Ленера Тьена.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «О Фонсеке много говорили в последние месяцы, и это справедливо. Он отличный теннисист, совершенный игрок. Впечатляет то, как он бьёт по мячу, но ещё больше впечатляет то, как он справляется с волнением, учитывая, что у него ещё нет большого опыта на самом высоком уровне.

    Он очень интересный игрок, за которым интересно наблюдать, но он не единственный. Есть ещё Меншик. Возможно, потому, что люди так много говорят о Фонсеке, они забывают о Меншике, хотя они одного возраста. Есть ещё Тьен. Все эти игроки очень молоды, но они уже так хороши, и это показывает рейтинг», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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