Джокович рассказал о своем будущем в теннисе

Сербский теннисиствысказался о своих планах на будущее.

«Если я чувствую и играю так, как сегодня, это удовольствие и радость на корте, где бы я ни находился. Я хочу продолжать, пока у меня есть такое чувство.

Очевидно, что его не будет в каждом матче, но пока у меня есть чувство, что могу соревноваться с ребятами на самом высоком уровне, я буду продолжать. Желание есть. Поддержка самых близких людей в моей жизни есть, так что посмотрим, как далеко я смогу зайти», — цитирует Джоковича Tennis.com.

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Напомним, что сейчас Джокович выступает на турнире в Майами, где уже прошел в третий круг.