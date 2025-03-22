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    Джокович рассказал о своем будущем в теннисе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своих планах на будущее.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Если я чувствую и играю так, как сегодня, это удовольствие и радость на корте, где бы я ни находился. Я хочу продолжать, пока у меня есть такое чувство.

    Очевидно, что его не будет в каждом матче, но пока у меня есть чувство, что могу соревноваться с ребятами на самом высоком уровне, я буду продолжать. Желание есть. Поддержка самых близких людей в моей жизни есть, так что посмотрим, как далеко я смогу зайти», — цитирует Джоковича Tennis.com.

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    Напомним, что сейчас Джокович выступает на турнире в Майами, где уже прошел в третий круг.

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