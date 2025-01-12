Мирра Андреева: Я заслуживаю все то, что происходит со мной

Российская теннисисткаподелился мнением о победе надв 1-м круге турнира Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Сейчас я не ощущаю себя новичком на турнире. Даже когда играла на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне в 2024 году, я всё ещё пыталась доказать людям, что заслуживаю быть участницей таких турниров.

Теперь я чувствую, что все уже это знают. Я — участник турниров WTA. Моя задача выполнять свою работу, и мне это нравится. Действительно чувствую, что теперь заслуживаю всё то, что происходит со мной», — сказала Андреева на пресс-конференции после матча.

Напомним, что во 2-м круге турнира Australian Open — 2025 россиянка (15 ракетка мира) встретится с победительницей пары Моюка Учижима (Япония) — Магда Линетт (Польша).