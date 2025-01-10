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    Медведев: Подготовка к Australian Open была отличной

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о подготовке к Australian Open 2025. Он отметил, что здорово провел предсезонку.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «По правде говоря, подготовка была отличной. Не хочется делать слишком громких заявлений, но это была одна из моих лучших предсезонок. У меня было довольно много времени. Мы тренировались пять недель, это очень много.

    В прошлом году я сделал то же самое — не проводил никаких турниров. На мой взгляд, сезон начинается чересчур рано... Но я чувствую себя прекрасно, потому что это даёт мне добавочное время для тренировок. Думаю, мы увидим много интересного от меня», — сказал Медведев на пресс‑конференции.

    На старте Открытого чемпионата Австралии Медведеву будет противостоять Касидит Самрей из Таиланда.

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