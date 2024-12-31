Соболенко легко пробилась в третий круг турнира в Брисбене

Лидер мирового рейтинга у женщин(1) без проблем прошла мексиканкув матче 2-го круге турнира серии WTA-500 в Брисбене — 6:4, 6:0.

Игра длилась 1 час 4 минуты. За это время Соболенко выполнила 5 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5.

У мексиканки ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Теперь в 3-м круге Соболенко предстоит игра с Юлией Путинцевой (29) из Казахстана, которая прошла американку Маккартни Кесслер (6:2, 7:5).

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Также в матче второго круга испанская теннисистка Пауло Бадоса (12) проиграла в трех сетах армянке Элине Аванесян со счетом 3:6, 6:1, 2:6.