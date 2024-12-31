ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года
  • 09:10
    • Мирра Андреева победила Блинкову на турнире в Брисбене
  • 09:27
    • Соболенко легко пробилась в третий круг турнира в Брисбене
  • 09:19
    • Калинская уступила во втором круге турнира в Брисбене
    Все новости спорта

    Соболенко легко пробилась в третий круг турнира в Брисбене

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Юлия Путинцева Паула Бадоса Элина Аванесян
    Лидер мирового рейтинга у женщин Арина Соболенко (1) без проблем прошла мексиканку Ренату Сарасуа в матче 2-го круге турнира серии WTA-500 в Брисбене — 6:4, 6:0.

    Арина Соболенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко

    Игра длилась 1 час 4 минуты. За это время Соболенко выполнила 5 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5.

    У мексиканки ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

    Теперь в 3-м круге Соболенко предстоит игра с Юлией Путинцевой (29) из Казахстана, которая прошла американку Маккартни Кесслер (6:2, 7:5).

    Прогнозы на теннис

    Также в матче второго круга испанская теннисистка Пауло Бадоса (12) проиграла в трех сетах армянке Элине Аванесян со счетом 3:6, 6:1, 2:6.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швейцария выдаст свою лучшую игру на турнире
  • Казахстан — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Мартинес победит Иоку в реванше и сохранит пояс WBA?
  • Мартинес — Иока. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • США добьются победы в центральном матче группового раунда?
  • Канада — США. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 31 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Казахстан — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Мартинес — Иока
  • Бои
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — США
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Хиджиката
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Финикс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Вестерн Сидней Уондерерс — Макартур
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры