Соболенко легко пробилась в третий круг турнира в Брисбене

Арина Соболенко Фото: globallookpress.com
Игра длилась 1 час 4 минуты. За это время Соболенко выполнила 5 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5.
У мексиканки ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
Теперь в 3-м круге Соболенко предстоит игра с Юлией Путинцевой (29) из Казахстана, которая прошла американку Маккартни Кесслер (6:2, 7:5).
Также в матче второго круга испанская теннисистка Пауло Бадоса (12) проиграла в трех сетах армянке Элине Аванесян со счетом 3:6, 6:1, 2:6.