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    Netflix снимет документальный фильм о Надале

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Американская стриминговая платформа Netflix решила снять документальный фильм о легендарном испанском теннисисте Рафаэле Надале.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Он переписал историю тенниса. Теперь пришло время ему рассказать свою собственную историю. Документальный фильм о Рафаэле Надале, размышляющий о вехах, которые определили его, и о последней главе его легендарного пути, выходит на Netflix», — сообщает официальный аккаунт сервиса в социальных сетях.

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    • За свою великую карьеру Надаль выиграл 22 турнира Большого шлема, в том 14 раз «Ролан Гаррос», был первой ракеткой мира, Олимпийским чемпионом (2008 в одиночке и в 2016 в паре).

    Всего же у него 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 в паре на турнире АТР и пять побед в Кубке Дэвиса за сборную Испанию.

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