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    Синнер прокомментировал выход сборной Италии в финал Кубка Дэвиса

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Кубок Дэвиса Янник Синнер
    Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе в финал Кубка Дэвиса. Ранее в 1/2 финала Синнер одолел Алекса де Минора из Австралии со счетом 6:3, 6:4.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Давление очень велико. На твоих плечах лежит груз ответственности за всю страну. Это именно то, ради чего я тренируюсь. В такие моменты мне нравится играть. Это был долгий сезон. В конце концов, это будет последний официальный день для нас.

    Мы очень рады, что это финал Кубка Дэвиса. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, и держать себя в руках. Если мы выиграем, это будет потрясающе. Если нет, мы проделали невероятную работу, чтобы оказаться в таком положении и играть за трофей», — сказал Синнер в интервью на корте.

    За титул сборная Италии сразится с командой Нидерландов.

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