Синнер: Это была очень позитивная неделя

Янник Синнер Фото: globallookpress.com
В полуфинале Синнер обыграл норвежца Каспера Рууда (6:1, 6:2).
«Очень похожие обстоятельства и моменты, потому что мы играли уже на круговой стадии. Теперь снова финал. Просто постараюсь сыграть завтра как можно лучше. Все может случиться.
Счастлив вернуться сюда. С прошлого года и по сей день чувствую, что у меня больше опыта и я вырос как игрок. Надеюсь, завтра будет хороший день. Если же нет, то это все равно была очень позитивная неделя, и это был очень позитивный год», — сказал Синнер после матча.