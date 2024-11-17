Синнер: Это была очень позитивная неделя

Итальянский теннисиствысказался о выходе в финал Итогового турнира ATP, где сыграет с американцем

В полуфинале Синнер обыграл норвежца Каспера Рууда (6:1, 6:2).

«Очень похожие обстоятельства и моменты, потому что мы играли уже на круговой стадии. Теперь снова финал. Просто постараюсь сыграть завтра как можно лучше. Все может случиться.

Счастлив вернуться сюда. С прошлого года и по сей день чувствую, что у меня больше опыта и я вырос как игрок. Надеюсь, завтра будет хороший день. Если же нет, то это все равно была очень позитивная неделя, и это был очень позитивный год», — сказал Синнер после матча.