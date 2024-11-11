Рублев поднялся на 8-е место в рейтинге ATP

Лучшим из россиян остается Даниил Медведев. Теннисист идет на 4-й позиции.
Андрей Рублев поднялся с девятой на восьмую строчку, Карен Хачанов идет 19-м.
Лидером остается итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев. Топ-3 замыкает испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг АТР от 11 ноября
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 330
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7315
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6810
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4830
5 (6). Тейлор Фриц (США) — 4300
6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 3910
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855
8 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3760
9 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3745
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3350…
19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410…
60 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 923…
85 (75). Павел Котов (Россия) — 655.