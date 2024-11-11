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    Рублев поднялся на 8-е место в рейтинге ATP

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    11 ноября ATP опубликовал обновленный рейтинг в одиночном разряде.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Лучшим из россиян остается Даниил Медведев. Теннисист идет на 4-й позиции.

    Андрей Рублев поднялся с девятой на восьмую строчку, Карен Хачанов идет 19-м.

    Лидером остается итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев. Топ-3 замыкает испанец Карлос Алькарас.

    Рейтинг АТР от 11 ноября

    1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 330

    2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7315

    3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6810

    4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4830

    5 (6). Тейлор Фриц (США) — 4300

    6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 3910

    7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855

    8 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3760

    9 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3745

    10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3350…

    19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410…

    60 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 923…

    85 (75). Павел Котов (Россия) — 655.

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