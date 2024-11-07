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    Касаткина за 53 минуты разгромно проиграла Свентек на Итоговом турнире WTA

    Теннис Прогнозы на теннис Финал тура WTA WTA Дарья Касаткина Ига Свентек
    Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от польки Иги Свентек в заключительном туре группового этапа Итогового турнира WTA, призовой фонд которого составляет 15 миллионов долларов.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Касаткина проиграла Свентек со счетом 1:6, 0:6.

    Матч продолжался всего лишь 53 минуты.

    Касаткина не выполнила ни одной подачи навылет и допустила три двойные ошибки. В этой игре у нее не было ни одного брейк-пойнта.

    Благодаря этой победе Свентек заняла второе место в группе и вышла в полуфинал. Ее следующей соперницей будет белоруска Арина Соболенко.

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    • Свентек в третьем туре должна была встретиться с Джессикой Пегулой, которая за день дома матча снялась из-за травмы. Американку заменила Касаткина, которая была первой запасной на Итоговом турнире.

    Итоговый турнир WTA в этом году впервые проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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