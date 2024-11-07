Касаткина за 53 минуты разгромно проиграла Свентек на Итоговом турнире WTA

Россиянкапотерпела поражение от полькив заключительном туре группового этапа Итогового турнира WTA, призовой фонд которого составляет 15 миллионов долларов.

Касаткина проиграла Свентек со счетом 1:6, 0:6.

Матч продолжался всего лишь 53 минуты.

Касаткина не выполнила ни одной подачи навылет и допустила три двойные ошибки. В этой игре у нее не было ни одного брейк-пойнта.

Благодаря этой победе Свентек заняла второе место в группе и вышла в полуфинал. Ее следующей соперницей будет белоруска Арина Соболенко.

Свентек в третьем туре должна была встретиться с Джессикой Пегулой, которая за день дома матча снялась из-за травмы. Американку заменила Касаткина, которая была первой запасной на Итоговом турнире.

Итоговый турнир WTA в этом году впервые проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).