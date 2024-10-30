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    Ольховский объяснил, почему Медведев проиграл Попырину

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев ATP
    Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение Даниила Медведева от австралийца Алексея Попырина во втором круге «Мастерса» в Париже.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Даниила подвела подача, но, так или иначе, он достаточно неплохо выступил, просто Попырин отлично показал себя. Алексей смог нащупать тактику, которая принесла успех в игре с Даниилом.

    В любом случае для Даниила еще не все окончено в этом году. Он попал в восьмерку, на итоговый турнир ATP Finals, и стоит пожелать ему там удачи.

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    • Даниилу сейчас не стоит концентрироваться на этом поражении, ведь ничего экстраординарного не произошло. Проиграл в борьбе в тяжелом матче, где один-два очка решили судьбу поединка.

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    Это профессиональный спорт, где все держится на ниточке: где-то она выдерживает, а где-то нет. Сегодня, к сожалению, этого не произошло», — приводит слова Ольховского «Спорт-Экспресс».

    Итоговый турнир ATP пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.

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