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    Касаткина: На этой неделе все матчи были суперсложными

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о победе на турнире в Нинбо. В финале она одолела соотечественницу Мирру Андрееву (6:0, 4:6, 6:4).

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    «Неделя была очень, очень тяжелой. Все матчи были суперсложными. В четвертьфинале я ушла с двух матчболов, а сегодня с 0:3, почти 0:4, в третьем сете.

    Так что этот трофей многое для меня значит. Я столкнулась со многими трудностями на этой неделе, поэтому горжусь собой.

    Думаю, это лучший год с точки зрения стабильности. И морально, в том числе вне корта. Поэтому я очень рада за себя, за то, как мы работаем и как все идет. Конечно, жаловаться не на что.

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    Я выложилась на полную в первом сете, была очень сконцентрирована, и мой уровень был очень высоким. Очевидно, после этого я немного сбавила, а Мирра была уже тут, готовая перехватить игру. Она относится к тем, кто никогда не сдается и стараются забрать каждое очко, надо чуть ли не умереть на корте, чтобы победить», — цитирует Касаткину пресс-служба WTA.

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