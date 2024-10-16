Стали известны все участницы Итогового турнира WTA— 2024

Ига Свентек Фото: globallookpress.com
На турнире сыграют:
- Арина Соболенко (Беларусь);
- Ига Швёнтек (Польша);
- Кори Гауфф (США);
- Жасмин Паолини (Италия);
- Елена Рыбакина (Казахстан);
- Джессика Пегула (США);
- Чжэн Циньвэнь (Китай);
- Барбара Крейчикова (Чехия).
Для Чжэн и Паолини это первый подобный турнир в карьере. Крейчикова и Рыбакина второй раз сыграют на нем.
В прошлом году его выиграла первая ракетка мира полька Ига Свентек, в финале разгромившая американку Пегулу — 6:1, 6:0. В этом году турнир пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.