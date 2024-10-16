Стали известны все участницы Итогового турнира WTA— 2024

Женская ассоциация тенниса (WTA) официально объявила список, которые примут участие

На турнире сыграют: Арина Соболенко (Беларусь);

Ига Швёнтек (Польша);

Кори Гауфф (США);

Жасмин Паолини (Италия);

Елена Рыбакина (Казахстан);

Джессика Пегула (США);

Чжэн Циньвэнь (Китай);

Барбара Крейчикова (Чехия).

Для Чжэн и Паолини это первый подобный турнир в карьере. Крейчикова и Рыбакина второй раз сыграют на нем.

В прошлом году его выиграла первая ракетка мира полька Ига Свентек, в финале разгромившая американку Пегулу — 6:1, 6:0. В этом году турнир пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.