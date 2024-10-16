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    Стали известны все участницы Итогового турнира WTA— 2024

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек Арина Соболенко Кори Гауфф  Жасмин Паолини Елена Рыбакина Джессика Пегула Чжэн Циньвэнь Барбора Крейчикова
    Женская ассоциация тенниса (WTA) официально объявила список восьми теннисисток, которые примут участие в Итоговом турнире WTA — 2024.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    На турнире сыграют:
    • Арина Соболенко (Беларусь);
    • Ига Швёнтек (Польша);
    • Кори Гауфф (США);
    • Жасмин Паолини (Италия);
    • Елена Рыбакина (Казахстан);
    • Джессика Пегула (США);
    • Чжэн Циньвэнь (Китай);
    • Барбара Крейчикова (Чехия).

    Для Чжэн и Паолини это первый подобный турнир в карьере. Крейчикова и Рыбакина второй раз сыграют на нем.

    В прошлом году его выиграла первая ракетка мира полька Ига Свентек, в финале разгромившая американку Пегулу — 6:1, 6:0. В этом году турнир пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

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