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    Алькарас: С Надалем буду играть в полную силу

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас (2) рассказал о своих чувствах в преддверии матча со своим соотечественником и кумиром Рафаэлем Надалем на выставочном турнире Six Kings Slam.

    Алькарас и Надаль
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    Алькарас и Надаль

    «Я вырос, наблюдая за ним. Он был моим кумиром и по-прежнему им остаётся. Жаль, что он завершает карьеру. Рафа действительно важный человек для моей жизни и карьеры. Он — одна из причин, по которой я хотел стать теннисистом. Осознавать, что он уходит, тяжело для всех.

    Привилегия — снова сыграть против него. Буду рад снова разделить с ним корт. Однако я постараюсь показать хороший теннис, чтобы победить его. Я буду играть на полную катушку, без страха», — сказал Алькарас в интервью на корте.

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    Помимо двух испанцев на турнир в Эр-Рияде приглашены серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне. Последние двое уступили в своих матчах и выбыли.

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