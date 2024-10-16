Алькарас: С Надалем буду играть в полную силу

Испанец(2) рассказал о своих чувствах в преддверии матча со своим соотечественником и кумиромна выставочном турнире Six Kings Slam.

«Я вырос, наблюдая за ним. Он был моим кумиром и по-прежнему им остаётся. Жаль, что он завершает карьеру. Рафа действительно важный человек для моей жизни и карьеры. Он — одна из причин, по которой я хотел стать теннисистом. Осознавать, что он уходит, тяжело для всех.

Привилегия — снова сыграть против него. Буду рад снова разделить с ним корт. Однако я постараюсь показать хороший теннис, чтобы победить его. Я буду играть на полную катушку, без страха», — сказал Алькарас в интервью на корте.

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Помимо двух испанцев на турнир в Эр-Рияде приглашены серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне. Последние двое уступили в своих матчах и выбыли.