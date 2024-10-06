Медведев прокомментировал победу над Арнальди

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
«Матч получился тяжелым, очень близким. Я понял, что теннис бывает забавным. Мне показалось, что в первом сете я выглядел лучше, у меня было больше возможностей, но я не смог выиграть. Я испортил концовку партии.
В остальных сетах игра была близкой. В некоторых моментах у соперника было преимущество, поэтому теннис — это сумасшествие. Ты можешь выиграть, даже когда не ждешь этого, и наоборот. Поэтому, я рад вернуться на корты Шанхая еще через два дня», — сказал Медведев после матча.
Медведев вскоре сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Александр Мюллер (Франция).