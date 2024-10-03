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    Медведев: После Кубка Лэйвера я ощущал себя ужасно

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу победы на Кубке Лэйвера — 2024.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Сейчас после Пекина себя ощущаю нормально, после Кубка Лэйвера я ощущал себя ужасно в плане своей игры, потому что на самом деле было обидно. Оба матча, которые я проиграл, я не могу сказать, что я играл ужасно, играл в принципе неплохо, не идеально, но оба матча проиграл. Третий сет тай-брейка, то есть неизвестно, как бы сложилось, если бы был реальный третий сет, и узнать мы этого, естественно, никак не сможем.

    Но в итоге суть в том, что я их проиграл, и когда ты проигрываешь матч, это нормально, уверенность падает, энергетика падает, желание падает.

    Но, в принципе, неделя там была крутая. Команда выиграла, это самое главное, это всё-таки единственный турнир в году для меня, где я могу проиграть и всё равно выиграть. Я же часть команды, поэтому я тоже выиграл. Поэтому такие интересные ощущения были, и в итоге, скажем так, всё хорошо закончилось», — рассказал россиянин в эфире Youtube-канала «Больше!».

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    Турнир прошел в Берлине (Германия) с 20 по 22 сентября.

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