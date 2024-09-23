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    Медведев: Брошенная ракетка? Повезло, что никого не задел

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на инцидент с брошенной им ракеткой в матче против американца Бена Шелтона (7:6 (8:6), 5:7, 7:10). Это случилось на Кубке Лэйвера.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    На тай-брейке первого сета россиянин швырнул ракетку о корт, которая затем отскочила на трибуны. За это он получил предупреждение от судьи.

    «Я не хотел бросать так, как бросил. Я хотел просто попасть в одно место, так что это было ужасно с моей стороны. Мне повезло. Я никого не задел. Когда в теннисе никого не трогаешь, тебя не дисквалифицируют. Вот и все. Но я не должен этого делать», — заявил Медведев.

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    Сборная Европы одержала победу над сборной мира в Кубке Лэйвера.

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