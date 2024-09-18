Касаткина назвала Мирру Андрееву кусочком золота

Российская теннисисткавысказалась о своей соотечественнице

«Я говорю всем, что это кусочек золота. Сложно сказать, является ли она моей подругой. Все-таки у нас разница в возрасте. Мирра — это невероятный микс ребенка и взрослого. Я не знаю, как это объяснить. И непонятно, чего больше.

Мирру очень интересно слушать, классная девчонка. В туре я бы сказала, что мы приятельницы. Мне с ней нравится общаться», — сказал Касаткина в интервью TNNS.

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Касаткина является 13-й ракеткой мира и первой ракеткой России. Мирра Андреева находится на 23-м месте в рейтинге WTA.