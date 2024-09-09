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    Янчук: Джокович, Надаль или Федерер не позволяли себе таких огрехов, как Алькарас

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Рафаэль Надаль Роджер Федерер Карлос Алькарас
    Заслуженный тренер России Виктор Янчук уверен, что по-настоящему звездный теннисист, который может стать испанец Карлос Алькарас, не должен покидать турниры Большого шлема на столь ранней стадии.

    Карлос Алькарас и Ботик ван де Зандсхулп
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    Карлос Алькарас и Ботик ван де Зандсхулп

    «Вылет Алькараса на ранней стадии оказался неожиданным. В его игре есть сомнительные качества. Не дело второй ракетке мира, одному из лидеров мирового тенниса терпеть такое поражение на турнире Большого шлема.

    Нужно испанцу сделать глубокий анализ своего выступления. Джокович, Надаль или Федерер, будучи на вершине мирового рейтинга, не допускали подобных огрехов», — сказал Янчук «Советскому спорту».

    Карлос Алькарас уступил во втором круге US Open нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (1:6, 5:7, 4:6)

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