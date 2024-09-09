Янчук: Джокович, Надаль или Федерер не позволяли себе таких огрехов, как Алькарас

Заслуженный тренер Россииуверен, что по-настоящему звездный теннисист, который может стать испанец, не должен покидать турниры Большого шлема на столь ранней стадии.

«Вылет Алькараса на ранней стадии оказался неожиданным. В его игре есть сомнительные качества. Не дело второй ракетке мира, одному из лидеров мирового тенниса терпеть такое поражение на турнире Большого шлема.

Нужно испанцу сделать глубокий анализ своего выступления. Джокович, Надаль или Федерер, будучи на вершине мирового рейтинга, не допускали подобных огрехов», — сказал Янчук «Советскому спорту».

Карлос Алькарас уступил во втором круге US Open нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (1:6, 5:7, 4:6)