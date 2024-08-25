Джокович прокомментировал допинговый скандал с участием Синнера

Сербский теннисиствысказался о допинговом скандале с участием

Ранее итальянец дважды сдал положительный допинг-тест в марте, но избежал дисквалификации.

«Подобные случаи являются причиной основания PTPA (Ассоциации профессиональных игроков в теннис), которая всегда выступает за справедливые, четкие протоколы для стандартизированных подходов к таким делам.

Понимаю, игроки разочарованы отсутствием последовательности. Да, в системе много проблем. Мы видим отсутствие четких протоколов. Могу понять чувства многих, кто сомневается, что к ним относятся одинаково. Надеюсь, руководящие органы нашего спорта смогут извлечь уроки из этого дела и выработать лучший подход в будущем.

Думаю, что мы должны провести коллективное расследование, чтобы изучить систему и понять, как мы можем стандартизировать процессы, чтобы каждый игрок, независимо от его рейтинга, статуса или заслуг, мог получить одинаковое отношение», — сказал Джокович на пресс-конференции.