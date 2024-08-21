Свентек: Играю в теннис не ради рейтинга

Польская теннисисткавысказалась о своем текущем положении в теннисе, поскольку она первый номер мирового рейтинга.

«Я достигла того уровня, когда понимаю, что в теннис играют не ради рейтинга. И когда я выхожу на корт, то могу сосредоточиться на совершенствовании своих ударов, а к рейтинговым очкам относиться только как к результату этой работы.

Конечно, это легче делать, когда ты на вершине, потому что, наверное, немного иначе, когда у тебя проблемы, и результат каждого турнира определяет, например, бюджет на тренеров и поездки на следующие турниры. Я осознаю, что нахожусь в привилегированном положении», — приводит слова Свёнтек Tennis World USA.