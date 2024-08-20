Синнер избежал дисквалификации за положительный допинг-тест

Итальянец(первая ракетка мира) в марте 2024 года дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол.

Об этом сам теннисист сообщил на странице в соцсети. Но Синнер избежал дискфалификации по решению Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Хоть Синнер и избежал дисквалификации на него все равно был наложен штраф в виде лишения 400 рейтинговых очков за турнир категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), проходивший 6-17 марта этого года.