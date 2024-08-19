Синнер: Бедро? Не буду рисковать перед US Open

Янник Синнер Фото: globallookpress.com
«Не буду рисковать перед US Open. Мне нужно понять, что именно меня беспокоит прямо сейчас. Потому что это немного другая проблема, нежели была прежде. Обязательно проверю после турнира в Цинциннати. Главное для меня — оставаться в лучшей форме перед турниром "Большого шлема". У меня есть шесть дней, чтобы восстановиться», — цитирует Синнера итальянская пресса.
Напомним, что Синнер смог пробиться в финал турнира в Цинциннати, где сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо..