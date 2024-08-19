Синнер: Бедро? Не буду рисковать перед US Open

Итальянский теннисистдал комментарий по поводу своего повреждения бедра.

«Не буду рисковать перед US Open. Мне нужно понять, что именно меня беспокоит прямо сейчас. Потому что это немного другая проблема, нежели была прежде. Обязательно проверю после турнира в Цинциннати. Главное для меня — оставаться в лучшей форме перед турниром "Большого шлема". У меня есть шесть дней, чтобы восстановиться», — цитирует Синнера итальянская пресса.

Напомним, что Синнер смог пробиться в финал турнира в Цинциннати, где сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо..