Пегула вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Джессика Пегула Фото: globallookpress.com
В матче третьего круга Пегула одолела соотечественницу Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Джессики. Матч продолжался 1 час 3 минуты.
У Пегулы два эйса, также она допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
В активе Таунсенд четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В четвертьфинале турнира Пегула сразится с Лейлой Фернандес из Канады, которая ранее одолела россиянку Диану Шнайдер.