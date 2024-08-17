Пегула вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Американская теннисистка, являющаяся шестой ракеткой мира, пробилась в 1/4 финала турнира в Цинциннати (США).

В матче третьего круга Пегула одолела соотечественницу Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Джессики. Матч продолжался 1 час 3 минуты.

У Пегулы два эйса, также она допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

В активе Таунсенд четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

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В четвертьфинале турнира Пегула сразится с Лейлой Фернандес из Канады, которая ранее одолела россиянку Диану Шнайдер.