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    Пегула вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Джессика Пегула
    Американская теннисистка Джессика Пегула, являющаяся шестой ракеткой мира, пробилась в 1/4 финала турнира в Цинциннати (США).

    Джессика Пегула
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    Джессика Пегула

    В матче третьего круга Пегула одолела соотечественницу Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Джессики. Матч продолжался 1 час 3 минуты.

    У Пегулы два эйса, также она допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

    В активе Таунсенд четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

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    В четвертьфинале турнира Пегула сразится с Лейлой Фернандес из Канады, которая ранее одолела россиянку Диану Шнайдер.

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