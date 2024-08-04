Джокович: Победа на ОИ — главный успех в моей карьере

Сербский теннисистпрокомментировал победу на Олимпиаде в Париже.

«Меня сейчас переполняют эмоции, я слишком горд и счастлив. В восторге от возможности впервые в карьере выиграть золото Олимпиады для своей страны. Пожалуй, это самый большой мой успех.

Я выиграл, наверное, всё, что можно выиграть в своей индивидуальной карьере. Победа в Кубке Дэвиса и особенно золотая медаль Олимпиады в 37 лет для Сербии — это невиданно. Я только начинаю праздновать. Не могу дождаться того, что произойдет в ближайшие 48 часов.

Да. Я постоянно говорю себе, что с меня довольно. Иногда я могу быть очень самокритичным. Это одна из самых больших внутренних битв, которую я продолжаю вести с собой. Мне кажется, что я недостаточно много сделал или недостаточно многого добился в своей жизни на корте и вне его.

Так что это большой урок для меня. Я очень благодарен за благословение выиграть историческую золотую медаль для своей страны. Мне удалось завершить "Золотой шлем" и достичь всех рекордов», — сказал Джокович The Tennis Letter.

Джокович стал обладателем золотого карьерного «Шлема», вручаемого после победы на четырех турнирах «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и Олимпиаде.