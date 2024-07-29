Мирра Андреева поднялась на 9 строк в рейтинге WTA

Мирра Андреева Фото: globallookpress.com
Андреева поднялась в рейтинге с 32-го на 23-е место. Ранее теннисистка выиграла турнир в Яссах.
Первой ракеткой мира остается полька Ига Свентек. Также в топ-3 входят представительница США Кори Гауфф и Арина Соболенко из Беларуси.
Топ-10 рейтинга WTA от 29 июля:
1 (1). Ига Cвентек (Польша) — 11 005 очков
2 (2). Кори Гауфф (США) — 8173
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 7061
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6376
5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5373
6 (6). Джессика Пегула (США) — 4665
7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4025
8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3925
9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3702
10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573.