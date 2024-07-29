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    Мирра Андреева поднялась на 9 строк в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис Мирра Андреева WTA
    На сайте WTA появился обновленный рейтинг. Российской теннисистке Мирре Андреевой удалось совершить серьезный прорыв.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Андреева поднялась в рейтинге с 32-го на 23-е место. Ранее теннисистка выиграла турнир в Яссах.

    Прогнозы на теннис

    Первой ракеткой мира остается полька Ига Свентек. Также в топ-3 входят представительница США Кори Гауфф и Арина Соболенко из Беларуси.

    Топ-10 рейтинга WTA от 29 июля:

    1 (1). Ига Cвентек (Польша) — 11 005 очков
    2 (2). Кори Гауфф (США) — 8173
    3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 7061
    4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6376
    5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5373
    6 (6). Джессика Пегула (США) — 4665
    7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4025
    8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3925
    9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3702
    10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573.

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