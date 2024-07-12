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    Медведев: Если дать Алькарасу легкий удар, то ты знаешь, что для тебя все кончено

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении от Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «У всех нас есть предпочтения. Кто-то предпочитает оборону, кто-то — контратаки, кто-то предпочитает играть суперагрессивно. Он может всё из этого. Иногда он может нанести резаный… Даже плохой резаный, а потом побежит и попробует выиграть. Часто, когда соперник так делает, ты можешь просто нанести лёгкий удар, и он не захочет атаковать. Но не Карлос. Если дать Карлосу лёгкий удар, то ты знаешь, что для тебя всё кончено. Пожалуй, он самый сложный соперник, с кем я встречался за карьеру. Но у меня есть время, чтобы постараться добиться большего.

    Штука в том, что я играл с членами "Большой тройки", когда они были, скажем так, "старыми" или в возрасте за 30. Есть разница. Они все разные. Все разные по-своему, по своей игре. Мне кажется, нельзя взять что-то у одного и сравнить с другим, потому что Роджер играет на линии. Он показывает прекрасную технику ударов, выходит к сетке. Новак тоже играет на линии, но совершенно иначе. Потрясающая оборона, как игрок в пинбол, когда мяч возвращается к вам очень быстро. Рафа совершенно другой. Он может быть в 10 метрах позади, но побежит к каждому мячу. Банана-шот… Леворукий. Не думаю, что у Карлоса есть хоть что-то от них. У него другой стиль игры», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

    Напомним, что в финале Карлос Алькарас сыграет против Новака Джоковича.

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