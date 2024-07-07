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    Ольховский назвал главную проблему в игре Медведева

    Теннис Даниил Медведев
    Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил игру Даниила Медведева на Уимблдоне.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В третьем круге Медведев выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа. В 1/8 финала его соперником станет болгарин Григор Димитров.

    «Даня выиграл, молодец. Он играет очень цепко на задней линии, уверенно, много не отдает.

    При этом он мало использует преимущество своей подачи и не додавливает соперников, когда можно создать дополнительное давление.

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    На траве это очень важно, но Даня может прибавить. С каждым кругом ему будет все труднее, и сейчас соперник будет непростой. Хочется пожелать ему удачи и чтобы он прошел дальше», — приводит слова Ольховского ТАСС.

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