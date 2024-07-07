Ольховский назвал главную проблему в игре Медведева

Победитель двух турниров «Большого шлема» в микстеоценил игруна Уимблдоне.

В третьем круге Медведев выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа. В 1/8 финала его соперником станет болгарин Григор Димитров.

«Даня выиграл, молодец. Он играет очень цепко на задней линии, уверенно, много не отдает.

При этом он мало использует преимущество своей подачи и не додавливает соперников, когда можно создать дополнительное давление.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Димитров — Медведев

На траве это очень важно, но Даня может прибавить. С каждым кругом ему будет все труднее, и сейчас соперник будет непростой. Хочется пожелать ему удачи и чтобы он прошел дальше», — приводит слова Ольховского ТАСС.